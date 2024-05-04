أسرة الطفولة في حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة نظّمت نشاطًا ترفيهيًا ضمن رعيتي الشويفات وبسابا

نظّمت أسرة الطفولة في حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة، ضمن رعيتي الشويفات وبسابا، نشاطًا ترفيهيًا للأولاد، في يوم سبت النور وذلك في باحة كنيسة مار ميخائيل (المدبّر) في الشويفات.

وتخلل النشاط العابًا متنوعة وترفيهية وتلّوين البيض والرسم على الوجوه، وسبق النشاط مشاركة الأولاد، الذي تجاوز عددهم السبعين، مع أهلهم، في القدّاس الذي ترأسه كاهن الرعية الأب الياس كرم للمناسبة نفسها وعاونه في الخدمة الشماس عمانوئيل المر.

وقد ألقى الأب كرم عظة تناول فيها معاني سبت النور، وتطرق إلى أهمية تفّعيل معموديتنا في حياتنا، وإلى "ضرورة أن ندعو المسيح القائم إلى أن يقيمنا وينتشلنا من خطايانا".

وفي ختام النشاط، تم توزيع البيض وحلويات العيد على الاولاد المشاركين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا اليوم.