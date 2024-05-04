قصف إسرائيلي يطال كفركلا وعيتا الشعب وأطراف راشيا الفخار

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار في جنوب لبنان. هذا، واستهدفت دبابات الميركافا بلدة عيتا الشعب بقذيفة مباشرة وأحد المنازل في بلدة كفركلا.

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