وليد كيلاني: تطوّر جوهريّ بالمفاوضات وردّ حماس بالساعات المقبلة ولا قبول مطلقًا بحلّ لا يُنهي الحرب

أشار المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني، إلى أنّ "تطورًا جوهريًا حدث في الساعات الأخيرة بملف المفاوضات، ولكن تبقى لدى المقاومة خشية من تهرّب الجانب الإسرائيلي".

وقال في حديث عبر قناة "الجديد"، إنّ "ردّ حماس سيكون في الساعات المقبلة وسيكون مكتوبًا والحركة تريد ضمانات من الوسطاء بأن تنتقل الهدنة إلى وقف إطلاق شامل ولا قبول مطلقًا بحلّ لا ينهي الحرب".

وفي وقت سابق، وصل وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة من أجل إجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ إسرائيل لن ترسل وفدا إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى قبل وصول رد "حماس" حول المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لا نريد أن نلتزم بإرسال وفد قبل أن نرى مرونة من حركة حماس".

وأمس، أكّدت حركة "حماس" على "الروح الإيجابية" في تعاملها مع دراسة المقترح، مؤكدة العزم مع الفصائل الفلسطينية "على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".