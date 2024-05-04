عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف أ. ع. (من مواليد عام 1991، لبناني)، لقيامه بعدة عمليات احتيالية، وقد أسس لهذه الغاية شركة باسم "EXTRA COMFORT" كائنة في حارة حريك، وعمد إلى تقديم عروض مغرية لجذب الزبائن على تطبيق "FACEBOOK" باسم الشركة المذكورة، بحيث يأخذ قسماً من المبلغ المترتب على الزبون بذريعة انجاز متطلباته، ومن ثم يتوارى عن الأنظار".
وطلبت المديرية "من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة موقوف أقدم على عدة عمليات احتيالية وطلبت ممن وقع ضحية أعماله التواصل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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