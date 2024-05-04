وزير الخارجية ونظيره الإيراني يستعرضان تطورات أوضاع غزة ومحيطها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، المنعقدة في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.