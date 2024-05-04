سوليفان: نحن الآن بصدد تلقي رد حماس ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث والمفاوضون بمنتصف الطريق

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي، "أنني أجريت اليوم اتصالات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز (الذي يتواجد في القاهرة)، وسأواصل الاتصالات بينما نمضي في المفاوضات"، حول وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأوضح سوليفان، أنّه "لا يمكن التنبؤ بما سيحدث والمفاوضون بمنتصف الطريق ونحن الآن بصدد تلقي رد حماس".

وكانت قد أكّدت حركة "حماس" على "الروح الإيجابية" في تعاملها مع دراسة المقترح الأخير، مؤكدة العزم مع الفصائل الفلسطينية "على إنضاج الاتفاق بما يحقق وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين".