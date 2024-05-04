إندونيسيا تجلي الناجين من ثوران بركان "روانج"

ابوظبي - سيف اليزيد - طلب معروف أمين نائب الرئيس الإندونيسى، اليوم السبت، من السكان المتضررين من أحدث ثوران بركاني لجبل "روانج"، اتباع توجيهات الحكومة فيما يتعلق بإجلائهم من مساكنهم القريبة من منطقة ثوران البركان.

ويقع الجبل في جزر سياو تاجولاندانج بيارو بإقليم سولاويسي الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن نائب الرئيس قوله "أطلب من المجتمع، الذى تضرر من الثوران البركاني، اتباع التوجيهات التي قدمتها الحكومة. وستقوم الحكومة بتقييم الوضع، للوقوف على ما إذا كان من الضرورى نقل أماكن إقامتهم أم لا".

وأكد معروف أمين، في تصريحاته التى أدلى بها للصحفيين عقب حضوره فعالية، أن الحكومة تقوم بنقل السكان المتضررين من موجات الثوران البركاني لجبل "روانج" حفاظا على سلامتهم.

ونقلت صحيفة "تيمبو" الإندونيسية عن باسوكي هاديمولجونو وزير الأشغال العامة والإسكان، قوله إن عملية نقل سكان المناطق القريبة من بركان جبل "روانج" جارية في الوقت الراهن إلى مناطق أخرى آمنة في إقليم سولاويسي الشمالية.

كانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت حالة الطوارئ حتى 14 مايو الجاري، وحذرت من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) حال انهارت أجزاء من الجبل البركاني جراء ثورانه.

تقع إندونيسيا، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة، على منطقة حزام النار، وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية في أنحاء المحيط الهادئ، وبها أكثر من مئة بركان، بعضها ينشط بين الحين والآخر، وهى منتشرة عبر آلاف الجزر بما في ذلك مقاصد سياحية شهيرة.