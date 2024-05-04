عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتانياهو يُعرقل التوصل لصفقة وعلى الحكومة قبول إنهاء الحرب

أكّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال مظاهرة في تل أبيب، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُعرقل مجددًا التوصل إلى صفقة، ويختبئ وراء مسمى مصدر سياسي كبير"، في وقت تتواجد فيه حركة "حماس" في القاهرة لمناقشة آخر المقترحات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ولفتت العائلات إلى أنّ "الحكومة التي ضحت بالأسرى عليها قبول إنهاء الحرب وإعادتهم بدلا من دخول رفح".

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، ضد حكومة نتانياهو ومن أجل المطالبة بصفقة تبادل أسرى فوريّة مع حركة "حماس".

وتستمر هذه التظاهرات في وقت تخرج فيه التصريحات السلبية من نتانياهو التي يصرّ فيها على مواصلة الحرب وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وسط تحذيرات دولية.