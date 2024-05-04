صحفيون إسرائيليون يفضحوا لعبة نتنياهو لعرقلة اتفاقية وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة جيروزاليم بوست، في تقرير إسرائيلي فضيحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تلاعبه وعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار ، من خلال تصريح له تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صحفيين إسرائيليين قرروا فضح نتنياهو، وكشف لعبته التي تهدف لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، مؤكدين أن نتنياهو أصدر في وقت سابق بيانات ضد إبرام صفقة الأسرى تحت غطاء مسؤول دبلوماسي دون ذكر اسمه.

وأضافت، أن تصريح نتنياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري "الكابينيت" و المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه هدد بدخول رفح رغما عن أي اتفاق هو بنيامين نتنياهو، بهدف إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة.



و نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن واشنطن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرسال وفد إلى القاهرة، مبينة أن نتنياهو يرفض ذلك وهو في انتظار رد حماس.