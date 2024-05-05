بن غفير: لا لصفقة غير مسؤولة ونعم لاجتياح رفح

رحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تصريح، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانيهو عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة، وذلك لمتابعة آخر المقترحات بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع "حماس".
وقال: "لا لصفقة غير مسؤولة نعم لاجتياح رفح"، مضيفًا "آمل أن يفي نتانياهو بالالتزامات التي قطعها معي الأسبوع الماضي وهو يدرك جيدا ثمن عدم الوفاء بها".
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