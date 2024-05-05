حصاد عمليات حزب الله ضد الاحتلال ليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " عدة مواقع وانتشار لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة .

وقال حزب الله في بيان له :

️ دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 04-05-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 00:50 استهداف جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.‏

2- الساعة 15:30 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 19:05 استهداف موقع المطلة وحاميته وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصاباتٍ مباشرة, كردٍ على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في كفركلا.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 14:10 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

الاعيب نتنياهو



وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست، في تقرير إسرائيلي فضيحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تلاعبه وعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار ، من خلال تصريح له تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري.



و قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صحفيين إسرائيليين قرروا فضح نتنياهو، وكشف لعبته التي تهدف لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، مؤكدين أن نتنياهو أصدر في وقت سابق بيانات ضد إبرام صفقة الأسرى تحت غطاء مسؤول دبلوماسي دون ذكر اسمه.

و أضافت، أن تصريح نتنياهو تحت غطاء مسؤول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري "الكابينيت" و المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه هدد بدخول رفح رغما عن أي اتفاق هو بنيامين نتنياهو، بهدف إيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا على مسألة التصعيد العسكري ضد الصفقة.



و في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإرسال وفد إلى القاهرة، مبينة أن نتنياهو يرفض ذلك وهو في انتظار رد حماس.