برنامج الأغذية العالمي: شمال غزة يُعاني "مجاعة شاملة" تتمدد جنوبًا

حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن شمال قطاع غزة يعاني "مجاعة شاملة" تتمدد إلى جنوب القطاع الفلسطيني، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وذكرت ماكين في مقتطف أذيع من مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية ستبث كاملة الأحد، أن "هناك مجاعة، مجاعة شاملة في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب".

وأوضحت مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه "عندما تكون هناك نزاعات كهذه، تثير مشاعر قوية، ومع ما يحدث في الحرب، تحدث المجاعة".

وأضافت سيندي ماكين "ما نطلبه، وما طالبنا به باستمرار، هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق للدخول" إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.