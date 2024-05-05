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وزارة الداخلية السعودية تُقيم معرضًا لتعزيز السلامة المرورية

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ياسر رشاد - القاهرة - تقيم وزارة الداخلية بالمملكة العربية معرضاً توعوياً لتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقواعد السير على الطرق لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات، خلال الفترة 5-9 مايو 2024، بمجمع الرياض بارك في مدينة الرياض.


وتستعرض الوزارة للزوار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الإلكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%)، والمادة (75) من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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