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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع حفر 6 آبار للمياه في نيجيريا

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ياسر رشاد - القاهرة - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني مشروع حفر 6 آبار للمياه متوسطة العمق تعمل بالطاقة الشمسية في ولاية كوارا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث يصل عمق كل بئر 80 متراً وما فوق، ومجهزة بخزانات بسعة 5.000 لتر، يستفيد منها 30 ألف فرد.


وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لهذا المشروع الحيوي الذي سوف يسهم - بمشيئة الله - في تلبية احتياجاتهم الضرورية من المياه.
ويأتي ذلك في ضوء المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم قطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الدول المحتاجة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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