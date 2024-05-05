المتروبوليت الصوري في رسالة الفصح عبر "النشرة": نرفع دعاءنا لأن يقيم بلادنا من واقعها المؤلم

تقدم راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، عبر "النشرة"، بالتهنئة من قبل أبناء لبنان، وخاصة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية والأبرشية والبقاع، بمناسبة عيد الفصح.

وأشار إلى أننا "نرفع دعائنا للقائم من بين الأموات، أن يمنح جميع الذين جاهدوا في هذا الصوم الجهاد الحسن، وأن يحصدوا ثمار تعبهم بركة ونعمة وسلام وفرح، وأن يسكب سلامه على عالمنا المتألم، بسبب الشرور المتكاثرة فيه وبسبب الظلم والقتل والحرب، فهو ملك السلام الذي أتى لكي يمنح العالم السلام".

كما لفت إلى أننا "نرفع دعائنا لأن يقيم بلادنا من واقعها المؤلم وأن يمنح شعبنا الرجاء بحياة جديدة أفضل، وأن تنهض الهمم وكل أصحاب النوايا الحسنة لكي يعملوا على بنيان وطن أفضل، نحفظ فيه أولادنا وشعبنا ويكون نموذجاً للحياة الكريمة والمشتركة بكل سلام ووئام وتعاون، حيث تسود دولة القانون ويكون الجميع تحت دولة القانون".