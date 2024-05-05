خارجية بيلاروسيا: ليتوانيا تدعم مجموعات شبه عسكرية تهدف للإطاحة بحكومة بلادنا

لفت وزير خارجيّة ​بيلاروسيا​ سيرغي ألينيك، في تصريح صحافي، إلى أنّ معلومات متوفّرة لدينا، تشير إلى أنّ السّلطات اللّيتوانيّة ليس فقط تغضّ النّظر عن نشاط مجموعات شبه عسكريّة موجودة على أراضيها، "بل وتقوم عمليًّا بدعم وتمويل تدريب هذه التّشكيلات شبه العسكريّة، الّتي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الشّرعيّة في بيلاروسيا؛ باستخدام الأنشطة الإرهابيّة والمتطرّفة".

في وقت سابق، أشار رئيس هيئة أمن الدّولة في بيلاروسيا إيفان تيرتل، إلى أنّ نحو 50 مؤسّسة أجنبيّة تقوم من ​ليتوانيا​ وبولندا وأوكرانيا بتمويل التّرويج لسياسات "القوّة النّاعمة" تجاه بيلاروسيا، وتموّل نشاطات راديكاليّة لتغيير السّلطة في مينسك.

يُذكر أنّ في نيسان الماضي، أعلن تيرتل أنّ قوّات الأمن البيلاروسيّة تمكّنت من منع هجمات الطّائرات بدون طيّار على مينسك وضواحيها، من أراضي ليتوانيا. لكن الجيش اللّيتواني وصف هذا البيان بأنّه "معلومات مضلّلة بنسبة 100%".