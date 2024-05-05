أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 474 ألفا و260 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 474 ألفا و260 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 860 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها “إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و375 دبابة و14 ألفا و179 من المركبات المدرعة و12 ألفا و212 من النظم المدفعية و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و790 من أنظمة الدفاع الجوي و349 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2002 من المعدات الخاصة و9 آلاف و636 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و16 ألفا و418 من المركبات وخزانات الوقود”.