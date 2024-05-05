الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في قضاء الكورة احتفلت بعيد الفصح

احتفلت الطّوائف المسيحيّة الّتي تتبع التّقويم الشّرقي في ​قضاء الكورة​، ب​عيد الفصح​ المجيد، فأُقيمت للمناسبة القداديس الاحتفاليّة وطقوس الهجمة بمختلف كنائسه.

ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى الشاطريه القدّاس الاحتفالي.

وبعد صلاة الهجمة الّتي شارك فيها حشد من المؤمنين، أُقيم قداس الفصح. وبعد قراءة الإنجيل المقدّس، ألقى الأب الشاطريه عظةً تناول فيها معنى هذا العيد وأهميّته بالدّيانة المسيحيّة لما يحمل من معان، مشدّدًا على الصّلاة والصّوم والتمثّل بحياة المسيح، والتّجدد الرّوحي والابتعاد عن الشّرور.

كما ترأس الكاهن اندراوس سابا القداس الاحتفالي، في كنيسة القديسة بربارة في بلدة راسمسقا.