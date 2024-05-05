إعلام عبري: مشادات بجلسة الحكومة بعد مطالبة بن غفير لنتنياهو بإقالة جالانت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، بوقوع مشادات في جلسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخللتها مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بسبب توقف القتال في غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو رد على بن غفير قائلا "لا أريد مواعظكم وسندخل رفح قريبا جدا".

وكان بن غفير قال: "لم نهاجم غزة فحصلنا على السابع من أكتوبر ولم نهاجم رفح وحصلنا على هجمة دقيقة وأطالب نتنياهو بدخول رفح الآن".

بينما أوضحت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال بدأت بناء جدار حول مبنى الكنيست مع تزايد المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وإطلاق سراح الأسرى.