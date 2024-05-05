مدير "سي.آي.إيه" يتوجه لقطر للقاء رئيس وزرائها بشأن محادثات الوساطة في غزة

ذكر مسؤول مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.

وأضاف المصدر "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".

وفي وقت سابق، اعلنت حركة حماس في بيان، إن وفدها سيغادر القاهرة مساء اليوم الأحد بعد انتهاء أحدث جولة من محادثات الوساطة وذلك للتشاور مع قيادة الحركة.