ذكر مسؤول مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.
وأضاف المصدر "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".
وفي وقت سابق، اعلنت حركة حماس في بيان، إن وفدها سيغادر القاهرة مساء اليوم الأحد بعد انتهاء أحدث جولة من محادثات الوساطة وذلك للتشاور مع قيادة الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "سي.آي.إيه" يتوجه لقطر للقاء رئيس وزرائها بشأن محادثات الوساطة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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