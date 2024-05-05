انخفاض بالحرارة مع أمطار غزيرة مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثير المنخفض حتى ظهر الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مترافق بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة، غزيرة أحياناً مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءاً من يوم الاربعاء والتي تقارب معدلاتها الموسمية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

وحذرت من تشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الامطار الناجمة عن الخلايا الرعدية المنفردة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال٧ درجات تفريباً خاصة في الداخل، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد شمالاً لتصل الى ٥٠كلم/س،كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الامطار ابتداءاً من المساء.

الثلاثاء: غائم صباحاً مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة فترة قبل الظهرثم يتحول خلال النهار الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.