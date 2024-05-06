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انطلاق امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأربعاء 8 مايو الجاري.

وبحسب الوزارة، فإن المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات انتهت من كافة الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني.

ووفقا للوزارة، فإن الامتحانات تعقد وفق الجداول التي تم إعلانها من قبل الإدارات التعليمية والمديريات.

يذكر أن المديريات التعليمية وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة.

كما أن الامتحان تم وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله، كما أنه تم الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وضمنت خريطة توزيع الموضوعات الدراسية شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024.

وبدأت مرحلة المراجعة استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي، إذ أن هناك مراجعات في المدارس تتم على جزئيات المنهج، بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثانوي مع استمرار مجموعات الدعم المدرسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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