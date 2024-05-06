عاجل.. استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ردًا على استمرار الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ، قامت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الاثنين الموافق 6 مايو، باستهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة.

وأعلنت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، أن الهجوم الذي شنته فجر اليوم يأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي اندلعت جراء هجوم نفذته حركة حماس وفصائل أخرى على بلدات إسرائيلية.

يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، قصف منذ أمس، ما يقرب من 11 منزلا في رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط حوالي 20 شهيدا وعشرات الإصابات حتى الآن.