من أجل سلامتكم عليكم بالإخلاء.. ماذا طلبت إسرائيل من سكان رفح الفلسطينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء: "السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك" في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

ووجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نداءًا عاجلًا إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة رفح بالبلوكات: "10-16- 28- 270"، قائلا: "من أجل سلامتكم يناشدكم جيش الدفاع بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وأضاف: "جيش الدفاع سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن، كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".

وحذر المتحدث من أن مدينة غزة ما زالت منطقة قتال خطيرة، داعيا إلى الامتناع عن الرجوع شمالا من وادي غزة، كما حذر من عدم الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء صباح اليوم الإثنين، 11 منزلا في رفح الفلسطينية.

وأسفر القصف المتكرر من قوات الاحتلال على منازل رفح الفلسطينية عن سقوط 20 شهيدا وعشرات الإصابات حتى الآن.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.