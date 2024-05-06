مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" قدمت ارشادات حول الطقس في الايام المقبلة

قدمت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" ارشادات حول الطقس في الايام المقبلة: - الثلاثاء ٥/٧: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة - الاربعاء ٥/٨: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة - الخميس ٥/٩: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة - الجمعة ٥/١٠: طقس مستقر مع ارتفاع واضح بدرجات الحرارة -احتمال أمطار عصراً في البقاع والجبال الشرقية - السبت ٥/١١: طقس مستقر مع تراجع درجات الحرارة ولفتت الى استقرار الطقس لغاية ٥/١٥ لا يتوقع حدوث صقيع وجليد جبلاً.

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