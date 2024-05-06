مقتل جندي رابع في القصف القسامي على موقع كرم أبو سالم العسكري

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الإثنين بمقتل جندي صهيوني رابع، جراء سقوط رشقة صاروخية على موقع عسكري بـ "غلاف غزة" شرق مدينة رفح أمس.

وقال جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني أمس إن ثلاثة جنود قتلوا في "غلاف غزة"، في إشارة إلى القصف الصاروخي الذين استهدف موقع كرم أبو سالم العسكري، فيما أعلن صباح اليوم عن مقتل الجندي الرابع.

يُذكر أن مستشفى سوروكا الصهيوني أعلن أمس عن استقبال 10 جنود صهاينة وصلوا من موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، و5 في حالة طفيفة.

وبذلك يرتفع عدد ضباط وجنود العدو منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، بحسب اعتراف العدو إلى 612 قتيلاً.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء الأحد، إنه "سمح بنشر أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية "فالخود"، التابعة لكتيبة "شاكيد"، والرقيب تل شافيت".

وأصيب بالهجوم ذاته 3 جنود آخرين، وصفت جراحهم بأنها "خطيرة"، فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 9 جنود أصيبوا، جروحهم بين طفيفة ومتوسطة.

وبمقتل هؤلاء الجنود الأربعة، يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب ما يصل إلى 3344 جنديا وضابطا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية .

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بعد اقتحامها فجرًا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط أعمال تخريب وتدمير للممتلكات والبنية التحتية، بعد اقتحام قوات كبيرة قوامها 50 آلية عسكرية وأربع جرافات من النوع الثقيل، للمدينة الواقعة شمال غرب الضفة الغربية فجرًا.

وحاصرت قوات الاحتلال المخيم من مداخله كافة، عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به، ودورياتها الراجلة في حاراته، وفرضت منعًا للتجوال، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف شوارع حارات المخيم، وشملت حارات المدارس عند مدخل المخيم الشمالي، والحمام، والشهداء، والسوالمة، والمربعة، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من سيارات وجدران، ومداخل عدد من المنازل والمحلات التجارية، في الوقت الذي عزلت الحارات عن بعضها البعض بشكل كامل.

وجرفت جرافات الاحتلال الشارع الأمامي لمقر المقاطعة في الحي الشرقي المحاذي لأحد مداخل المخيم، ما تسبب في دمار وتخريب للبنية التحتية في المكان.

وداهمت قوات الاحتلال المنازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإخضاع أصحابها للتحقيق والاستجواب، وحولت عددًا كبيرًا منها لثكنات عسكرية، في الوقت الذي فجرت فيه عددًا من المنازل داخل حارات المخيم، بعد إخراج سكانها منها.