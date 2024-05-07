الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34789 قتيلا و78204 مصابين

اعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34789 شخصا غالبيتهم من المدنيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول".

وأكدت الوزارة في بيان "وصل للمستشفيات 54 شهيدا و96 اصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية" حتى صباح الثلاثاء، مشيرة الى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 78204 منذ بدء المعارك قبل سبعة أشهر. وأوضحت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".