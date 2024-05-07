افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "قطع طريق عام القليلة الناقورة من قبل بعض الاهالي في البلدة على خلفية ازالة منازل في المشاعات"، لافتا الى ان "الجيش تدخل واعاد فتح الطريق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قطع طريق عام القليلة الناقورة احتجاجا على ازالة منازل في المشاعات والجيش اعاد فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.