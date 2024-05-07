افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "حملة جديدة بدأت بها مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي على المطاعم في مناطق صيدا الهلالية والغازية وصور العباسية، حيث تم سحب عينات من الشاورما لاجراء الفحص المخبري اللازم لها وفقا للاصول القانونية وهذه الجولات ستستمر في الايام المقبلة لتشمل اكبر عدد من المطاعم".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مصلحة الاقتصاد سحبت عينات من الشاورما لاجراء الفحص المخبري في مناطق صيدا وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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