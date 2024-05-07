افاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، بأن "خلال ساعات الليلة الماضية اعترضت طائرات مقاتلة لسلاح الجو قطعة جوية مسيرة كانت تحلق في طريقها نحو إسرائيل من جهة الشرق، حيث كانت تحت مراقبة قوات جيش الدفاع. المسيرة المعادية لم تشكل تهديدًا ولذلك لم يتم تفعيل الإنذارات. لم تقع إصابات أو أضرار".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بنجاح مسيرة كانت في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية من الشرق ولم تقع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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