"حزب الله": استهدفنا جنوداً للعدو داخل إحدى الدشم بموقع الراهب وتجهيزات تجسسية بموقع السماقة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-2024، التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "بعد رصد ومتابعة لجنود العدو في موقع الراهب وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 07-05-2024 استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".
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