نتانياهو: مقترح حماس بعيد عن المطالب الضرورية بالنسبة لإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "مقترح حماس بعيد عن المطالب الضرورية بالنسبة لإسرائيل، والهدف من مقترح الأمس نسف دخول قواتنا إلى رفح وهذا لم يحدث".

وشدد نتانياهو، على أننا "لن نسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية، وإسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة الحكم في قطاع غزة"، لافتاً الى أن "دخولنا إلى رفح خطوة مهمة جدا، وجيشنا في طريقه للقضاء على الكتائب الأربع لحماس هناك".

ورأى أن "دخول رفح يخدم هدفين رئيسيين من أهداف الحرب هما عودة مختطفينا والقضاء على حماس"، مشيراً الى أن "قواتنا رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وأنزلت أعلام حماس في غضون ساعات من توجيهات مجلس الحرب".