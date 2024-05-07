المقاومة الفلسطينية: موافقة الحركة على مقترح الهدنة جاء نتيجة مفاوضات معقدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن موافقة الحركة على مقترح الهدنة جاء نتيجة مفاوضات معقدة ومتواصلة، مشددا على أن الكرة الان في ملعب نتنياهو وحكومته.

وأضاف حمدان في كلمة مصورة: " الكرة أيضا في ملعب الإدارة الأميركية بإلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ الاتفاق".

وكشف القيادي في حماس أن الحركة أبدت روحا إيجابية ومسؤولية وحاولت تذليل جميع العقبات خلال المفاوضات، مع تحفظها على بعض الأفكار.

واعتبر حمدان أن الاتفاق ببنوده ومراحله يمثل الحد الأدنى الذي يستجيب لمطالب الحركة ومطالب الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الاتفاق لبى شرطنا بتقسيمه على مراحل على عكس ما كانت تريد إسرائيل بالتنفيذ على مرحلة واحدة".

وأوضح القيادي في حماس أن الحركة تلقت تأكيدات من الوسطاء بإتمام كافة مراحل الاتفاق والضغط على إسرائيل بالتنفيذ، مشددا على أن تواجد وفد حماس في القاهرة يؤكد جدية الحركة على إتمام الاتفاق.

ووصل وفد من حماس يوم الثلاثاء إلى القاهرة لاستكمال المحادثات للتوصل إلى اتفاق.

وفي تعليقه على اقتحام الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح اعتبر حمدان أن ذلك يعد محاولة مكشوفة لتخريب جهود الوسطاء في الوصول إلى اتفاق وانتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد حمدان على أن معبر رفح كان وسيبقى مصريا فلسطينيا ولن يتم القبول بوجود إسرائيلي فيه.

وأعلنت حركة حماس، الإثنين، موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان من الحركة.

ومباشرة بعدها قرر مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح.

وقال المجلس في بيان إن: " قرر مجلس الوزراء الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

كشف مسؤول أمريكي الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية علقت شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع شركة بوينج إلى إسرائيل وذلك لبعث رسالة سياسية لإسرائيل.

وذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤول أمريكي وستة أشخاص آخرين أن إدارة بايدن تحتجز شحنات القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ مخصصة إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن لم توقع بعد على صفقة بيع معلقة لذخائر الهجوم المباشر المشترك من بوينغ والتي كانت ستشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة في التوجيه والقنابل ذات القطر الصغير، وفقا لستة مصادر في الصناعة والكونغرس.