ختم مكتب لتطبيقات البورصة في الهرمل بالشمع الأحمر

دهمت دورية من مكتب أمن الدولة في الهرمل بناء على إشارة المحامي العام المالي، مكتبا يعمل في تطبيقات للبورصة، وضبطت محتوياته من اجهزة الكترونية وكومبيوتر، وتم ختمه بالشمع الأحمر.

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