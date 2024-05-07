اتفاق أردني أمريكي على إقامة دولة فلسطينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن حاليا، وجرى بحث الشراكة والصداقة بين البلدين منذ 75 عاما، وآخر التطورات في قطاع غزة، وأكدا التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة لهذه الأزمة. وأعرب الجانبان عن التزامهما بتحقيق سلام دائم ومستدام يشمل مسارا يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل. واتفقا على ضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام يتيح زيادة المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع، وتسليمها بشكل آمن في مختلف أنحاء غزة.

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