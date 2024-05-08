إبراهيم عيسى: لو حماس بتقاوم تتفضل تنقذ معبر رفح الفلسطيني أو تهده على دماغهم

الشارقة - اميمة ياسر - قال إبراهيم عيسى، إن حركة حماس عليها أن تتحمل نتائج مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن البعض يحاول توريط مصر في الأحداث الجارية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء: «ليه تحمل الشعب المصري مصيبة عقلك القاصر وجنانك وعمالتك في إيران؟! ليه أتحمل وتقع على مسئوليتي إني أنفذ المشروع الإيراني بتاعك؟».

ورأى بأن مصر يجب ألا تتدخل عسكريًا إذا احتلت إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني سواء بشكل دائم أو مؤقت أو لمجرد الضغط على حماس.

وأكمل: «لا يجب أن ندخل عسكريًا في هذا الموضوع إطلاقًا، ولا أطن أن الدولة المصرية من الخفة أن تستجيب لهؤلاء المجانين المختلين الذين يريدون توريط مصر وإدخالها معركة ليست معركتنا على الإطلاق».

واستطرد: «لو حماس تحكم غزة وتقاوم تتفضل تسترد معبر رفح أو تهده على دماغهم، ده موضوعها، إنما نحن نحاول إنقاذ الشعب الفلسطيني وليس حماس، وهذا السعي العالمي أحد شروطه الإطاحة بحكم الحركة في غزة».