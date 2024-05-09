"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، عن استهداف "قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة، فجر اليوم الخميس الموافق 9/5/2024، بواسطة الطيران المسيّر"، وذلك "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكّدت في بيانها استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".
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