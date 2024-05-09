أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تأسيس "أوّل سرية من اليهود المتدينين الحريديم في شرطة حرس الحدود".
بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّه "تم تجنيد 30 من اليهود المتدينيين الحريديم لأول مرة في الخدمة الإلزامية في شرطة حرس الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير: تأسيس أوّل سرية من اليهود المتدينين الحريديم في شرطة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.