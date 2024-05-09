بن غفير: تأسيس أوّل سرية من اليهود المتدينين الحريديم في شرطة حرس الحدود

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تأسيس "أوّل سرية من اليهود المتدينين الحريديم في شرطة حرس الحدود".

بدورها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّه "تم تجنيد 30 من اليهود المتدينيين الحريديم لأول مرة في الخدمة الإلزامية في شرطة حرس الحدود".