شرف الدين من بكركي: الثلاثاء عند السادسة صباحاً تنطلق أول قافلة سوريين إلى بلدهم وتقلّ ألفي سوري

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، من بكركي، أن "الثلاثاء عند السادسة صباحاً تنطلق أول قافلة سوريين إلى بلدهم وتقلّ ألفي سوري".

وتعقد طاولة مستديرة بشأن ملف النازحين السوريين، تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر اليوم يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف.