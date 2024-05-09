غالانت ردًا على بايدن: سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب وسنشلّ حماس وندمّر حزب الله ونحقق الأمن

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ردًا على الرئيس الأميركي جو بايدن، "أننا نقول لأعدائنا وأصدقائنا، إنّه لا يمكن إخضاع إسرائيل، وسنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب".

وزعم "أنّنا سنحقق أهدافنا في الشمال والجنوب وسنشل حماس وندمر حزب الله ونحقق الأمن"، معتبرًا "أننا نحافظ على وجود دولة إسرائيل مهما كان الثمن".

وفي وقت سابق، قال بايدن في مقابلة صحفية، إنّه "إذا ذهب الإسرائيليون إلى رفح فلن أزودهم بالأسلحة المستخدمة تاريخيًا للتعامل مع المدن".

وقال: "تصرفات إسرائيل في رفح لم تتجاوز بعد الخط الأحمر وأوضحت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنهم لن يحصلوا على دعمنا إذا هاجموا المراكز السكانية".

وأضاف "سنواصل التأكد من أمن إسرائيل فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات"، موضحًا بشأن تعليق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل: "مدنيون قُتلوا في غزة نتيجة لهذه القنابل".