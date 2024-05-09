"النشرة": إقفال محلَّين اثنَين يديرهما سوريون بطريقة غير شرعية في عدلون

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنّه "دورية من مركز الزهراني الاقليمي شعبة الاستقصاء قامت بمؤازرة من دائرة الأمن القومي شعبة الجنوب، بإجراء جولة على المحلات التي يديرها السوريون بطريقة غير شرعية".
وأكّد أنّه "تم اقفال صالون حلاقة رجالي و كاراج تصليح دراجات نارية في بلدة عدلون".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إقفال محلَّين اثنَين يديرهما سوريون بطريقة غير شرعية في عدلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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