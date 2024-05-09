"حزب الله": دمّرنا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة بموقع ‏راميا واستهدفنا مركزًا ‌‏قياديًا مستحدثًا للعدو في نطوعة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:23 من بعد ظهر يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم ‌‏الخميس 09-05-2024 مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".