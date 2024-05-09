القاضي حمادة ختم تحقيقاته الأولية بحادث المطعم ببشارة الخوري وادعى على مستثمر المطعم والمدير وشركة "نت غاز"

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، ختم تحقيقاته الأولية في حادث انفجار قارورة الغاز الذي وقع داخل مطعم "بيتزا سيكرت" في منطقة بشارة الخوري والذي ادى إلى مقتل تسعة من العمال والموظفين".

وادعى القاضي حمادة على مستثمر المطعم (و.م.م.) ومدير المطعم (م.ح.م.ل؟) وعلى شركة "نت غاز"،" بجرم التسبب بوفاة العمال ومخالفة الأنظمة الإدارية"، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف بلال حلاوي.