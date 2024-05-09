نتنياهو ردًا على بايدن: إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطرت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا محادثة هاتفية لمناقشة المخاوف الأمريكية بشأن العملية العسكرية في رفح وإجلاء الأهالي النازحين.

وبحسب الهيئة العبرية، فقد أبلغ بايدن نتنياهو عن استعداد واشنطن وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في حال الدخول إلى رفح.

فيما جاء رد نتنياهو على التصريحات الأمريكية بأن "إسرائيل ستقاتل بأظافرها إذا اضطرت" حسب الهيئة العبرية.

وأوقفت الولايات المتحدة شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، حيث قال بايدن إن إسرائيل استخدمتها في قتل آلاف المدنيين في غزة.