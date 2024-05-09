لنشر التوعية بين الأطفال.. طلاب إعلام القاهرة في زيارة لمستشفى الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى عدد من طلاب "مشروع تخرج شروة دايمة"، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، زيارة لمستشفى الناس، لقضاء يوم مع الأطفال داخل المستشفى، ونشر التوعية البيئية بينهم.

جاء ذلك من خلال توفير قصة "دايم"، وهي قصة تحوي شخصية كرتونية، بعنوان "دايم" لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة، وتوفير أنشطة أخرى لإضفاء البهجة على الأطفال.

وأطلق عدد من طلبة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة اجتماعية بعنوان "شروة دايمة" بغرض التوعية بالتسويق الأخضر واقتناء المنتجات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك تحت إشراف دكتور ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والأستاذ المساعد دكتور حياة بدر والمشرف المساعد أستاذة نورهان محمد.