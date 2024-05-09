أونروا: نحو 80 ألف شخص فروا منذ سيطرة إسرائيل على شرق رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب ا)

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه منذ أن كثف الجيش الإٍسرائيلي عمليته في شرق رفح على الجانب الفلسطيني والتي بدأت في السادس من الشهر الجاري، فر نحو 80 ألف شخص، بحثا عن ملجأ في أماكن أخرى.

جاء ذلك في بيان نشرته أونروا في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس.

وقال البيان إن التأثير على هذه الأسر النازحة لا يمكن احتماله ،حيث لا يوجد مكان آمن للجوء إليه.

وأمس الأربعاء ،أفادت تقديرات الأونروا أن نحو 200 فلسطيني يغادرون مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة كل ساعة في أعقاب أمر الإخلاء الصادر عن إسرائيل.

يذكر أن نحو 5ر1 مليون فلسطيني من النازحين داخليا يقيمون حاليا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في أماكن أخرى في القطاع ردا على هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي .