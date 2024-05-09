مدفوعات الدين الخارجي ترتفع إلى 56.7 مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

زادت تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر- فوائد وأقساط الدين- بنحو 2.44 مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل لتصل إلى نحو 56.74 مليار دولار، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر، ارتفع مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار ليسجل نحو 36.362 مليار دولار منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض.

فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال العام القادم 2025 بنحو مليار دولار ليرتفع إلى نحو 20.38 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار فوائد دين و14.6 مليار دولار أقساط قروض.

كان إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ارتفع بنحو 3.51 مليار دولار مسجلا 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، وفق بيانات البنك المركزي، ووزارة التخطيط الصادرة لهما في وقت سابق.