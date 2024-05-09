قافلة طبية مجانية لإجراء الكشف والفحوصات على المواطنين في نويبع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الخميس، قافلة طبية علاجية شاملة بمدينة نويبع بجنوب سيناء، لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين بالمدينة والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم القافلة بالتنسيق بين وزارات الصحة والشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلًا عن عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي ودعم صحة الأم والجنين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن القافلة تضم أسطول من العيادات المتنقلة المزودة بكافة الإمكانيات، وتتمركز هذه العيادات أمام مركز الشباب بالمدينة، لمباشرة أعمالها على مدار اليوم وغدًا الجمعة، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وأشار إلى أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من "الباطنة - الجراحة العامة - العظام - الأطفال - النساء والتوليد - الجلدية والتناسلية - تنظيم أسرة - الأنف والأذن والحنجرة - الرمد – الأسنان"، مؤكدًا أن القافلة شهدت اليوم إقبال كبير من قبل مواطني المدينة.