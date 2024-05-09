وقفة احتجاجية للتيار الوطني الحر في وسط بيروت لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم

نظم "التيار الوطني الحر" تحركا احتجاجيا للمطالبة باعادة النازحين السوريين في ساحة جبران خليل جبران المواجهة لمبنى الاسكوا في بيروت، وسط انتشار امني. ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية واعلام التيار وشعارات "لبنان للبنانيي مش لشعب تاني"، "لبنان مش للبيع"، "انا بأرضي لبناني ما بدي شعب تاني". ووزعوا شيكا رمزيا بقيمة 14الف ليرة هي حصة كل لبناني من هبة الاتحاد الاوروبي المفترضة.

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