قوى الأمن: توقيف مواطن بجرم السلب وتعاطي المخدرات في الدامور وفرار آخر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنه "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي مختلف أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافة، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد مرتكبي جرائم السلب وتعاطي المخدرات في الدامور.
وكشفت المديرية، أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصل العناصر إلى تحديد هويته ومكان تواجده، وتبين أنه يدعى م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني). وفي الساعة 09،00 من تاريخ 26/04/2024، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه في بلدة الدامور- مخرج الجبل، على متن سيارة نوع هيونداي، وبرفقته المدعو: م. ج. مجهول باقي الهوية، والذي فر إلى جهة مجهولة".
ولفتت الى أنه "خلال تفتيشه والسيارة، عثر على قارورة صغيرة تحتوي /5/ حبات من مادة الـ"ريفوتريل"، غليون "PIPE" لتعاطي المخدرات وهواتف خلوية، وأجري المقتضى القانوني بحق (م. ن.)، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية لاستكمال التحقيق من قبلهم، والعمل جار لتوقيف (م. ج.)".
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